Rogério Ceni vibra com triunfo do Bahia que coloca equipe no G4: ‘Grande jogo’

Rogério Ceni enalteceu triunfo do Bahia sobre o Athletico - (crédito: Foto: Tiago Caldas)

O Bahia de Rogério Ceni foi até a Ligga Arena e fez uma grande exibição na vitória sobre o Athletico, por 3 a 1, em jogo válido pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão. O resultado, aliás, confirma a grande campanha do clube baiano, que está em quarto lugar, de forma provisória, com 30 pontos, em 16 jogos. Assim, Ceni celebrou o grande jogo contra o Furacão.

“Não estamos correndo atrás do primeiro turno de 19. Estamos correndo atrás dos objetivos de 2024. Fizemos um grande jogo. Precisamos fazer alterações por cansaço e mesmo assim mantivemos um ótimo nível, como foi contra o Flamengo, como foi contra o Palmeiras”, falou o técnico do Bahia.

Rogério Ceni poupou inicialmente três titulares: Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Thaciano. Todavia, eles entraram no decorrer do jogo. Assim, o comandante destacou as mudanças que precisou fazer para aguentar a pressão adversária.

“É um elenco pequeno. Temos somente David Duarte que está gripado e o Iago Borduchi que ainda não pode jogar. De resto, esse é o elenco. Claro, tem os garotos da base que trabalham alguns dias conosco e estão aprendendo o modelo de jogo. Valorizo muito quem entrou hoje. Rezende fez uma baita partida como primeiro volante, saiu para o jogo. Fizemos ótimos primeiros 20 minutos. Depois o Athletico veio para cima e é natural sofrer aquela pressão. Mas o resultado foi muito merecido”, finalizou Rogério Ceni.

Bahia volta a campo no sábado (13)

O Bahia agora volta a campo para enfrentar o Cuiabá. O jogo será na Arena Fonte Nova, no sábado (13), às 16h (de Brasília).

