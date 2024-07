Paiva enxerga processo de amadurecimento do Vasco na temporada

O Vasco finalmente respira aliviado na temporada. Nesta quarta-feira (10), o time carioca derrotou o Corinthians por 2 a 0 e agora ocupa a décima colocação, com 20 pontos, realidade bem diferente do passado recente, onde a zona de rebaixamento parecia ser a realidade do Gigante da Colina.

Na coletiva de imprensa, Rafael Paiva fez uma avaliação sobre o momento e entende que o time começa a amadurecer com o estilo de jogo. Além de traçar uma análise sobre o seu período a frente da equipe.

“Me sinto cada vez mais pronto, conhecendo os atalhos do profissional. A base tem jogos de altíssimo nível, as equipes são muito organizadas. Agora são só as particularidades do profissional. Depois de 10 jogos nesse nível, me sinto cada vez mais preparado e pronto”, afirmou, antes de completar:

“Acho que estamos amadurecendo, conseguindo controlar mais o jogo, ter controle de tudo que temos que fazer. Passa muito pelo desenvolvimento dos atletas. E nossa segurança é a confiança que estamos tendo, e nos sentimos mais sólidos para buscar a vitória o tempo todo. Sempre vamos jogar para tentar ganhar, mas sabemos que vamos sofrer. Estamos nos estruturando para elevar o nosso nível e passa muito por isso. A confiança aumenta, assim como a solidez, e são consequências do que mentalmente a gente está passando para o grupo”.

Enquanto vive o status de interino, o treinador coleciona dez jogos no comando do Vasco. No total foram cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

O Vasco retorna ao Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (17). O duelo é contra o Atlético-GO, fora de casa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.