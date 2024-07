Coutinho festeja vitória do Vasco sobre Corinthians e golaços de Piton e Sforza

Philippe Coutinho, oficializado nesta quarta-feira (10) como reforço do Vasco, já entrou no clima festivo para seu retorno a São Januário. O meia comemorou muito a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, pela 16ª rodaqda do Campeonato Brasileiro.

Com apresentação marcada para esta quinta (11) na Sede Naútica do clube, o jogador de 32 anos acompanhou a partida em sua casa e escancarou a alegria com os gols de Lucas Piton e Sforza, que definiram o resultado a favor do Cruz-Maltino.

Assim que o lateral-esquerdo abriu o placar, Coutinho fez uso dos emojis que expressam surpresa, fogo e palmas, em clara aprovação ao belo gol do camisa 6, que recebeu lançamento preciso de Hugo Moura e driblou Ángel Romero.

Mas também houve celebração no golaço de falta de Sforza, o primeiro do volante pelo time de São Januário. Coutinho não conteve a euforia ao escrever “Que golaçoooooooo”.

Por fim, o novo reforço vascaíno postou o placar do jogo, seguido de “Vamooooos”.

PHILIPPE COUTINHO PARABENIZANDO JUAN SFORZA PELO GOLAÇO! ???? pic.twitter.com/Gw8kmDPXG2 — News Almirante (@NewsAlmirantee) July 11, 2024

O Vasco alcançou, portanto, ao seu terceiro triunfo consecutivo, chegando a20 pontos. Desse modo, entrou na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Coutinho, no entanto, ainda não tem previsão de estreia, embora já possa ser inscrito pelo clube em razão da abertura da janela de transferências.

