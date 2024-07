Palmeiras defende grande invencibilidade contra o Atlético-GO

O jogador Z.. Rafael, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Atl..tico C Goianiense, durante partida v..lida pela d..cima segunda rodada, do Campeonato Brasileiro, S..rie A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco) - (crédito: Cesar Greco)

Além da diferença dos times na tabela e do fator casa, o torcedor do Palmeiras tem outro bom motivo para acreditar na vitória do Verdão sobre o Atlético-GO, nesta quinta (11). Afinal, a equipe paulista não perde para a goiana há 10 jogos. A bola vai rolar às 19h30, no Allianz Parque.

Esta série do Palmeiras, inclusive, é a maior na história do confronto (oito vitórias e dois empates). A última derrota do Verdão para o Dragão foi em 2012, no Pacaembu (1 x 2). Naquele ano, aliás, as duas equipes acabaram rebaixadas para a Série B do Brasileirão.

As equipes voltam a se enfrentar após uma temporada em que o rival goiano esteve na Série B. Portanto,o último encontro foi pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2022, com empate por 1 a 1 (gol do zagueiro Murilo), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. No primeiro turno daquele ano, inclusive, o Verdão aplicou 4 a 2, com tentos de Raphael Veiga(dois), Zé Rafael e Gustavo Scarpa.

No Allianz Parque, palco da partida de logo mais, o Palmeiras também está invicto contra o rival. Afinal, são três vitórias e um empate em quatro partidas. No embate desta quinta-feira, o time comandado por Abel Ferreira ainda não poderá contar com o citado Murilo, afinal, o defensor está lesionado.

Além dele, o Palmeiras vê os atacantes Bruno Rodrigues e Lázaro e o volante Zé Rafael no DM. Já o volante Richard Rios disputa a Copa América pela Colômbia. Contratados nesta janela, os meias Maurício e Felipe Anderson e o lateral-direito Giay ainda não jogarão. Perto de ser vendido ao Bragantino, o meia John John é dúvida. Por outro lado, haverá o retorno do meia Rômulo, recuperado de lesão.

O Palmeiras é o terceiro lugar no Brasileirão, com 30 pontos, a mesma pontuação do Botafogo, segundo colocado, e um ponto atrás do líder Flamengo. O Verdão, inclusive, visita o Alvinegro no dia 17 deste mês e o Fla no final de semana do dia 11 de agosto (daqui a um mês, portanto).

