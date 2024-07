Palmeiras x Atlético-GO, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

O Palmeiras recebe o Atlético-GO, no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília) nesta quinta-feira (11), pela 16ª rodada do Brasileiro, no Allianz Parque. As equipes entram em campo com objetivos diferentes. Afinal, o Verdão precisa da vitória para seguir na briga pelo tricampeonato e, dependendo de tropeços de Fla e Botafogo chegar na liderança. Mas o Dragão busca voltar de São Paulo com pelo menos um ponto importante na disputa contra o rebaixamento. Este jogo conta com a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 17h (de Brasília) e terá o comando e a narração de Marcus Cassino.