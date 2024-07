Conta de suposta amante de Yuri Lima, do Mirassol, é suspensa no Instagram

A notícia sobre o fim do relacionamento entre Yuri Lima, jogador do Mirassol, e Iza caiu como uma bomba e dominou os principais assuntos da últimas – quase – 24h. O anúncio foi feito pela cantora nas redes sociais, horas após o conhecimento da traição do atleta – que manteve caso com Kevelin Gomes durante o namoro. Mas afinal, quem é a amante do meia?

Kevelin Gomes, apontada como pivô da separação, teve sua conta de quase 60 mil seguidores suspensa do Instagram nas últimas horas. Em seu perfil, a mulher se descreve como criadora de conteúdo digital e publica ensaios sensuais na plataforma OnlyFans. Moradora do Rio de Janeiro, a influenciadora passou a receber insultos nos comentários das fotos e recorreu ao perfil secundário, com 10 mil pessoas. Ela se manifestou por lá e afirmou que apenas correspondia às investidas de Yuri. Não se sabe, no entanto, a real identidade do proprietário da conta.

Iza, grávida, confirma traição de Yuri

Na noite da última quarta-feira (10), Iza se antecipou à mídia e anunciou, por meio de um vídeo, o fim do namoro com Yuri Lima. A cantora optou por divulgar o conteúdo no momento em que o jogador estava em campo pelo Mirassol, no empate em 2 a 2 com o Grêmio Prudente, pela fase de grupos da Copa Paulista. O meia, inclusive, liderou a equipe e balançou as redes.

Iza descobriu a traição através de prints de conversas entre Yuri e Kevelin Gomes, enviadas ao jornalista Léo Dias. A reportagem do site entrou em contato com a equipe da cantora após diversas tentativas de diálogo com Lima, que chegou a recusar chamadas do colunista na quarta-feira de manhã.

Como resultado, Iza, grávida de Nala, primeira filha do ex-casal, preferiu se manifestar publicamente sobre o tema para evitar ”um circo”. A cantora revelou que Kevelin Gomes chegou a cobrar R$ 30 mil para encaminhar os prints ao jornalista para comprovar a traição – que ocorreu durante todo relacionamento. O perfil de Kevelin negou a versão da cantora.

Yuri Lima se manifesta

O jogador do Mirassol estava em campo quando Iza terminou seu relacionamento publicamente. Yuri Lima chegou a balançar as redes no empate em 2 a 2 com o Grêmio Prudente na noite da última quarta-feira (10). O jogador só se manifestou sobre o assunto horas após o fim da partida e da repercussão do caso. Em contato com o jornalista Léo Dias, o atleta reconheceu o erro, disse estar ”sem chão” e afirmou ter tentado contato com a ex. Iza, no entanto, não retornou.

