Corinthians tem campanha pior do que 2007, ano do rebaixamento

Corinthians precisa de cerca de dez vitórias no Brasileirão para não ser rebaixado - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A derrota do Corinthians por 2 a 0 sobre o Vasco simboliza o pior início do Timão após 16 rodadas de Campeonato Brasileiro. Até aqui, vale lembrar, o time paulista soma duas vitórias, seis empates e oito derrotas na competição. Portanto, a equipe soma apenas 12 pontos.

A campanha, inclusive, é pior do que a de 2007, quando o Corinthians foi rebaixado pela primeira (e até hoje) primeira vez na história da competição. Dezessete anos atrás, o Timão somava 20 pontos após 16 rodadas. Ainda assim, caiu.

Aliás, o Corinthians também somava 20 pontos após 16 rodadas do Brasileirão de 2004. A lista das seis piores campanhas do Timão tem ainda 2006 (13 pontos); 2020 (18 pontos) e 2023 (17 pontos).

No momento, o Corinthians é o primeiro time da zona de rebaixamento, com dois pontos a menos do que o Cuiabá (14). Inclusive, o Z4 tem ainda Grêmio (11), Atlético-GO (11) e Fluminense (7). Todos, vale destacar, têm jogos a menos.

Nas últimas três rodadas do primeiro turno do Brasileirão, o Corinthians recebe o Criciúma, visita o Bahia e volta a jogar em casa, mas diante do Grêmio.

Piores campanhas do Corinthians após 16 rodadas

2004 e 2007: 20 pontos

2020: 18 pontos

2023: 17 pontos

2006: 13 pontos

2024: 12 pontos

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.