Galo encaminha contratação de Fausto Vera

A novela envolvendo Fausto Vera, Corinthians e Atlético-MG ganhou novo episódio nesta quinta-feira (11). Afinal, a venda foi acertada em 4,5 milhões dólares (R$ 24,7 milhões). Inclusive, o diretor de futebol do Atlético, Victor Bagy, confirmou que a transação se aproxime do fim.

– É uma negociação complexa, que envolve três clube. Temos avançado na conclusão da operação. Em breve, teremos boas notícias – comentou o dirigente do Atlético-MG em entrevista coletiva pela manhã.

Como citado por Victor, há um terceiro clube envolvido na história. Trata-se do Argentinos Jrs, clube que revelou o atleta. Isso porque o Timão tem uma dívida com a equipe de Buenos Aires.

Fausto Vera deve assinar contrato de quatro anos. O atleta tinha proposta do Boca Juniors, chegou a pensar na possibilidade de retornar ao país natal, mas a chance de voltar a trabalhar com Gabriel Milito pesou na decisão do jogador. Eles trabalharam juntos em 2021, no Argentinos Juniors.

O atleta ele fez apenas seis jogos no Brasileirão e não foi relacionado nas últimas partidas da competição justamente para não chegar à sétima partida e, assim, poder atuar por outra equipe.

Fausto Vera no Corinthians

Fausto Vera está no Timão desde o meio de 2022, quando foi contratado por cerca de R$ 35 milhões junto ao Argentinos Juniors, da Argentina. No começo deste ano, o clube negou uma oferta de seis milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação da época) do Olympiacos, da Grécia.

Nesta temporada, Fausto Vera entrou em campo em 23 partidas pelo Timão, com um gol marcado e uma assistência. Aliás, em fevereiro, o Corinthians acabou sendo condenado a pagar US$ 3,45 milhões (R$ 17 milhões) ao Argentinos Juniors, acrescidos de juros de 18% ao ano contando desde julho de 2023, por dívida no pagamento da transferência.

