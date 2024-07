Fluminense atualiza situação dos lesionados e explica ausência de Marcelo

Fluminense x Alianza - 29/05/2024..Rio de Janeiro, RJ - 29/05/2024 - Maracan.. - .Fluminense enfrenta o Alianza esta noite no Maracan.. pela 6.. rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da Am..rica 2024,.FOTO DE MARCELO GON..ALVES / FLUMINENSE FC..IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club...IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club...IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE)

Horas antes do duelo com o Criciúma, no Heriberto Hülse, o Fluminense atualizou a situação dos jogadores que estão lesionados e de fora da partida. Na lanterna, o Tricolor entra em campo às 20h (de Brasília), nesta quinta-feira (11), para tentar reagir no Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, após voltar aos treinos com o grupo, Marcelo sentiu dores na coxa direita na última quarta-feira (10) e será ausência no jogo. Já o zagueiro Felipe Melo, que está treinando com o grupo, também está fora para recuperar o condicionamento físico.

Além disso, Isaac e Lima estão em transição para os treinos com o grupo após lesão na coxa esquerda. Terans está em tratamento da lesão na panturrilha esquerda, enquanto Cano, que também está suspenso pelo terceiro amarelo, segue sem condições de jogo.

Por fim, Mano Menezes não poderá contar também com Jhon Arias, que segue com a seleção da Colômbia na disputa da copa América. Após derrotar o Uruguai, Os Cafeteros estão na decisão do torneio continental e seguem na busca pelo o bicampeonato.

Situação dos atletas lesionados do Fluminense

Marcelo: de fora com dores na coxa direita;

Felipe Melo: treinando com o grupo e recuperando o condicionamento físico após lesão na panturrilha esquerda;

Isaac: em transição para os treinos com o grupo após lesão na coxa esquerda;

Lima: em transição para os treinos com o grupo após lesão na coxa esquerda;

Terans: segue tratamento de lesão na panturrilha esquerda;

Cano (suspenso): em tratamento com dores no pé direito

