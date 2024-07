Sem Bastos, Botafogo vai atuar com dupla de zaga titular no início da temporada

O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira (11) com uma “novidade” com a qual a torcida está familiarizada. Os zagueiros que vão atuar contra o Vitória foram titulares no início da temporada: Halter e Barboza. Eles formavam a dupla de zaga antes da chegada do técnico Artur Jorge, na época, com Tiago Nunes, nome que não pode passar perto de General Severiano, do Nilton Santos e do Espaço Lonier.

O zagueiro Bastos, que assumiu a titularidade no time carioca, está suspenso com o terceiro cartão amarelo e será desfalque contra o Vitória. Nesse caso, Halter assume a titularidade. Além do alagoano, Tiquinho também cumpre suspensão automática e desfalca o Alvinegro.

Na busca pela liderança do campeonato, o Botafogo também está de olho na próxima rodada: confronto direto contra o Palmeiras, no Nilton Santos. Além do peso do duelo, a lembrança recente – no ano passado, sofreu uma derrota histórica de virada em campo, mas que deu início a conquista do título do time paulista também de virada na tabela. As equipes também vão se enfrentar pelas oitavas da Libertadores, no próximo mês.

Assim, os alvinegros vão contar naturalmente com os retornos de Bastos e Tiquinho. No entanto, outros jogadores podem ficar de fora: Marlon Freitas, Patrick de Paula, Júnior Santos, Diego Hernández, Luiz Henrique e Lucas Halter estão pendurados.

O Botafogo enfrenta o Vitória nesta quinta-feira (11), às 21h30, no Barradão, em partida válida pela 16° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.