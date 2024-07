Jemerson é regularizado e já tem previsão para estrear pelo Grêmio

RS - FUTEBOL/ TREINO GREMIO 2024 - ESPORTES - Jogadores do Gremio realizam treino t..cnico durante a manha desta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, na prepara....o para a partida valida pelo Campeonato Brasileiro 2024. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA)

O Grêmio corre contra o tempo para tentar iniciar uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Tanto que a diretoria se movimentou até mesmo antes da abertura da segunda janela. Isso porque conseguiu fechar a contratação do zagueiro Jemerson no final de maio. O defensor foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (11). Assim, já tem uma previsão de estreia pelo Imortal no Campeonato Brasileiro.

O jogador deve atuar pela primeira vez pelo Imortal contra o São Paulo, na próxima quarta-feira (17), no Morumbis. O Tricolor Gaúcho até entra em campo antes, mas pela Copa do Brasil. No caso, vai enfrentar o Operário de Ponta Grossa, no jogo de volta pela terceira fase da Copa do Brasil, no próximo domingo (14). No entanto, ele não poderá atuar, já que foi registrado durante esta fase do torneio. Ou seja, ele só poderá disputar a competição a partir das oitavas de final.

Carreira de Jemerson e expectativa com sua chegada ao Grêmio

Vale relembrar que o contrato do zagueiro com o Grêmio é válido até dezembro de 2025. Inclusive, a sua contratação foi vista como essencial, já que o Imortal sofre problemas no setor defensivo. Especialmente com Geromel e Kannemann, pois é uma dupla veterana. Assim, constantemente é necessário que sejam preservados.

Ou seja, na teoria, ele chega para ser o titular da posição, ainda mais pela sua carreira com passagens por grandes equipes. No caso, o Atlético Mineiro, seu ex-clube, e Corinthians, além do Monaco, da França. O defensor também já acumula convocação para a Seleção Brasileira. Em 2017, ele atuou nos amistosos contra Japão e Austrália.

