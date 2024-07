Neymar e Bruna Biancardi compartilham os primeiros passos de Mavie

O atacante Neymar compartilhou em sua rede social o momento em que acompanha os primeiros passos de Mavie, sua filha com Bruna Biancardi. O jogador do Al-Hilal não esteve presente, mas pode ver o momento através de uma chamada de vídeo.

Na publicação no Instagram, a bebê de nove meses aparece de pé sem a ajuda de Biancardi. Ela fica alguns segundos antes de perder o equilíbrio e ser segurada pela mãe.

“Por poucos dias não consegui ver pessoalmente os primeiros passinhos da Mavie! Que menina sapeca, nem engatinhou e já está quase andando”, escreveu um emocionado Neymar na publicação.

Bruna Biancardi também fez uma outra publicação com a bebê. Nela, Mavie aparece caminhando uma distância maior.

Confira os momentos:

Os primeiros passos da Mavie. ?? pic.twitter.com/pHf7TFqiSz — njdeprê – marlon (@njdmarlon) July 10, 2024

pausa nos xingamentos ao yuri pra assistir a mavie andando ????pic.twitter.com/gF1aZ9ueDN — jhu (@shelikesbang) July 10, 2024

Volta de Neymar e Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi decidiram retomar o relacionamento após um momento de turbulência na relação. O casal oficializou a volta ao se beijar publicamente no show do Thiaguinho, na noite do último sábado (06).