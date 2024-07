Mbappé causa euforia com venda de camisas no Real Madrid

France's forward #10 Kylian Mbappe applauds supporters after losing the UEFA Euro 2024 semi-final football match between Spain and France at the Munich Football Arena in Munich on July 9, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

“Apresentamos as camisas e uniformes oficiais de Kylian Mbappé, seu jogador favorito! Incluem o nome e número oficial de Mbappé nas costas, e você também pode adicionar o patch da Champions League ou da La Liga”. Com essa mensagem, o Real Madrid deu início às vendas da camisa do astro francês, nesta quinta-feira (11), após ser oficializado que o atacante usará o número 9. Assim, o impacto foi tão grande que a loja online do clube ficou rapidamente sobrecarregada, a ponto de já exibir um aviso sobre possíveis atrasos na entrega.

“Devido à alta demanda atual, os itens desta coleção podem ter um atraso na entrega de até 4-6 semanas adicionais, independentemente do método de envio selecionado. Este atraso afetará tanto os pedidos exclusivos da coleção Mbappé quanto aqueles que combinam produtos da coleção Mbappé com outros produtos da loja online”, notificou o Real Madrid em seu site no primeiro dia de vendas da coleção de Mbappé para a temporada 2024/25.

No entanto, em caso de compras com outros jogadores (Carvajal, Rodrygo, Bellingham…), o tempo de espera normal é menor.

“Os itens personalizados precisarão de 3-4 dias úteis adicionais para processamento e envio”, informa a mensagem ao adicionar outros produtos ao carrinho de compras.

Clube tenta resolver ‘problema’ antes da apresentação oficial

Assim, Mbappé causou um colapso na loja online do Real Madrid no seu primeiro dia de vendas. A demanda pelas suas camisas superou as previsões do clube, que agora pede paciência aos torcedores enquanto tenta resolver o ‘problema’.

A camisa de Mbappé, que está a caminho de quebrar todos os recordes no clube, é a primeira peça de um quebra-cabeça que espera ser completado no dia de sua apresentação. Isto porque a expectativa é que 80 mil torcedores estejam no Santiago Bernabéu na próxima terça-feira, 16 de julho, para a apresentação do craque.

Com novidade de Mbappé, clube anuncia mudanças na numeração do elenco

Assim como a camisa de Mbappé, a partir deste 11 de julho também estarão disponíveis as novas camisas com as mudanças de números. Camavinga, que usava o 12, passará a usar o 6. Valverde mudará do 15 para o 8 e Tchouameni deixará o 18 e usará o 14. Arda Güler, que jogou com o 24 na temporada passada, usará o 15 e Vallejo vestirá o número 18.

Por fim, os preços e edições da camisa (com acréscimo de 20 euros pela personalização e a possibilidade de adicionar o patch da La Liga ou da Champions League) variam entre 120 e 180 euros.

????????9?? ¡HAZTE CON LA NUEVA CAMISETA DE @KMBAPPE!

???? https://t.co/1FekLhOjY1 pic.twitter.com/DWY87rScRz — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 11, 2024

