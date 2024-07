Apresentado no Vasco, Coutinho exalta amor ao clube e revela ansiedade pela reestreia

O Vasco apresentou à imprensa, na tarde desta quinta-feira (11), o meia Philippe Coutinho, em evento realizado na Sede Náutica da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O local da apresentação, aliás, estava personalizado, com imagens e dizeres remetendo ao cria de São Januário. Um evento, afinal, do tamanho da contratação.

O jogador de 32 anos, revelado pelo clube e anunciado na última quarta, deu suas primeiras palavras aos jornalistas, exaltando o seu amor ao Vasco. Além disso, Coutinho ressaltou o esforço do clube para que ele pudesse retornar.

“Tenho uma relação de carinho e respeito pela torcida do Vasco. É uma torcida muito apaixonada e diferente de tudo nos lugares por qual passei. Representa muita coisa para mim. Vivi toda a minha infância e adolescência no Vasco. Sempre deixei claro toda a gratidão que tenho pelo clube. Agora volto com 32 anos. Espero participar de muitas coisas boas, que eu acredito que irão acontecer”, explicou.

“O Vasco fez de tudo para que eu pudesse estar aqui. O presidente fez de tudo. Eu agradeço muito por isso. Muitas coisas envolvem esse retorno e o amor ao clube é o principal”, garantiu, em outro trecho.

A segunda pergunta para o novo reforço do Vasco foi sobre quando ele estará pronto para jogar. Direto e reto, Coutinho garantiu que espera voltar a entrar em campo pelo time carioca o quanto antes, mas que isso depende da comissão técnica.

“A minha vontade era de estar no campo ontem. Mas é claro, eu estava no meu período de férias. Eu treino, me dedico, mas é diferente de estar junto ao campo. Se depender de mim, o quanto antes. Mas acredito que isso será colocado pelo estafe durante essa semana”, afirmou.

Sonho de voltar a vestir a camisa da Seleção

A volta de um grande jogador ao futebol brasileiro faz com que impulsione um possível retorno à Seleção. Isso não será diferente para Coutinho. Entretanto, segundo o vascaíno, ele está focado em ajudar o seu time.

“Seleção sempre é um sonho. Tive a felicidade de estar lá, vestir a camisa da Seleção Brasileira, de ser campeão, disputar uma Copa do Mundo. Sempre é um sonho. Mas o meu principal objetivo é ajudar o Vasco, dar o meu máximo”, disse o meia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.