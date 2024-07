Matheus Gonçalves ganha chance de se provar no Flamengo

Joia do Flamengo inicia como titular diante do Fortaleza - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Matheus Gonçalves tem uma chance de ouro de mostrar serviço no Flamengo. O meia-atacante de 19 anos entra na vaga de Bruno Henrique e deve iniciar como titular no jogo diante do Fortaleza. A bola rola nesta quinta-feira (11/07), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 16ª rodada do Brasileirão.

História de Matheus Gonçalves no Flamengo

Matheus Gonçalves é cria do Ninho do Urubu e tem muitos títulos na base. O jovem, que se notabiliza pelo drible curto e pela habilidade, é considerado uma das principais joias do clube. O atleta, desse modo, vem atraindo olhares do futebol europeu nos últimos meses.

Aliás, Matheus Gonçalves estreou no profissional com Dorival Júnior em 2022 e ganhou oportunidades com Vitor Pereira em 2023. Em seguida, foi emprestado ao Bragantino. O meia-atacante retornou de empréstimo ao Flamengo no começo de 2024.

No entanto, Matheus Gonçalves não vem sendo muito utilizado por Tite. O meia-atacante só tem 62 minutos disputados nesta temporada. O técnico, neste primeiro semestre do ano, tem optado por escalar outras joias da base como Victor Hugo e Lorran.

Aliás, as poucas chances fizeram com que Matheus Gonçalves perdesse espaço no profissional e disputasse jogos pelo Sub-20 em 2024. O meia-atacante, dessa forma, agora tem uma chance de mostrar para Tite que pode ser uma opção confiável no sistema ofensivo rubro-negro.

