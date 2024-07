Botafogo tem quatro titulares pendurados diante do Vitória

O Botafogo entra em campo nesta quinta-feira (11/07), diante do Vitória, às 21h30 (de Brasília), no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão. O Glorioso, que está na terceira colocação do campeonato, precisa prestar atenção com as faltas e reclamações. Afinal, quatro titulares chegam pendurados em campo.

Pendurados do Botafogo

Lucas Halter, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Júnior Santos estão com dois cartões amarelos. Portanto, os quatro se tornam desfalques no próximo jogo em caso de uma advertência em Salvador. A partida seguinte é na quarta-feira (17/07), diante do Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Patrick de Paula, Diego Hernández e Jeffinho também chegam pendurados diante do Vitória. No entanto, este último está lesionado e é desfalque em campo. Bastos e Tiquinho Soares, cumprindo suspensão automática, também estão fora do jogo. O técnico Artur Jorge, dessa forma, deve escalar Júnior Santos como homem de referência no ataque, com Eduardo flutuando por fora. Além disso, Alexander Barboza inicia como titular na defesa alvinegra.

O jogo entre Botafogo e Palmeiras promete fortes emoções no Brasileirão. Afinal, os times disputaram pelo título no campeonato passado e competem pelas primeiras colocações na atual edição. No momento, as equipes estão com apenas um ponto de desvantagem em relação ao Flamengo, líder da competição.

