Diretor revela único pedido de Gabriel Milito ao Atlético-MG

O técnico Gabriel Milito foi contratado pelo Atlético para substituir o veterano Luiz Felipe Scolari. Da Argentina até Belo Horizonte, na conversa que teve com o diretor de futebol, Victor, o treinador fez um único pedido.

Na ocasião, foi apresentado todo projeto ao técnico argentino e mostraram a ele os objetivos do clube. Desta forma, ele também teve acesso a todos os nomes e atletas que o Galo tinha à disposição. Foi quando o treinador fez uma única solicitação.

“Quando apresentamos o elenco ao Milito, ele se mostrou impressionado com a qualidade no grupo. O único pedido que ele fez foi um zagueiro canhoto. Hoje, o Alonso saiu no BID. Ele está bem satisfeito com o elenco. É claro que a gente monitora o mercado para que tenhamos um mercado competitivo”, destacou o executivo.

Milito, afinal, vive seu pior momento com a camisa do Atlético. Após conquistar o Campeonato Mineiro e ter uma boa campanha na primeira fase da Copa Libertadores, o treinador viveu dias tensos, com derrotas e goleadas em sequência.

