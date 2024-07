Museu do Futebol reabre com protagonismo para Pelé e Marta

Espaço conta como as brasileiras resistiram e seguiram jogando mesmo sob a proibição contra o futebol feminino instituída por Getúlio Vargas e que vigorou entre 1941 e 1979 - (crédito: Marcela Guimarães/Museu do Futebol)

São Paulo - O esporte mais popular do mundo não foi inventado em terras tupiniquins, mas o Brasil carrega com o orgulho o fato de ter, indiscutivelmente, o Rei e a Rainha da modalidade. E no Museu do Futebol, Pelé e Marta terão espaço cativo e especial. As duas lendas brasileiras são personagens centrais da exposição em São Paulo, reaberta ao público a partir de sexta-feira (12/7).

Honrando o papel de estandartes do futebol no país, Pelé e Marta entram em campo com missões especiais na imersão dos visitantes ao esporte bretão. O Rei aparece logo na entrada, com a missão de dar boas-vindas a quem chega em português, espanhol e inglês. A projeção do ídolo nacional é feita em tela com tamanho natural e está presente na exposição desde a inauguração, em 2008.

A Rainha, agora, terá função parecida. Quando os visitantes terminarem o passeio pelo Museu do Futebol, vão encontrar uma nova tela. Nela, também em uma tela de tamanho natural, Marta se despedirá do público e convidará para retornarem em vídeos disponíveis em português, espanhol e inglês. O agracedimento é na Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A gravação do material foi feita em Orlando, pouco antes de o Brasil se anunciado como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. A equipe, inclusive, capturou a emoção da camisa 10 com a escolha. O vídeo viralizou nas redes sociais. Marta aparece em outros momentos da exposição. O Museu do Futebol conta com imagens de gols e comemorações da maior jogadora de todos os tempos.

Encontro da "monarquia"

Na reabertura, o Museu do Futebol terá mais elementos para eternizar o legado de Pelé, falecido em dezembro de 2022. Há uma sala exclusiva para exaltar a trajetória do jogador, um dos reponsáveis por bordar três das cinco estrelas de campeão mundial acima do escudo da Seleção Brasileira. Uma das principais novidades do acervo, inclusive, é um uniforme e tem relação com outra Rainha.

Na Sala Pelé, camisa da Seleção Paulista usada por Pelé em 1968, em partida em homenagem à rainha Elizabeth II da Inglaterra. Cedida por Cássio Brandão (foto: Nilton Fukuda/Museu do Futebol)

A exposição conta, agora, com a camisa 10 utilizada por Pelé no jogo testemunhado por Elizabeth II. Na passagem pelo Brasil em novembro de 1968, a Rainha da Inglaterra testemunhou a atuação de gala do Rei do Futebol em um amistoso entre as seleções de São Paulo e do Rio de Janeiro. O astro marcou três gols na vitória dos paulistas, por 3 x 2.

A camisa daquele compromisso, conhecido com o "Jogo da Rainha", foi cedida ao Museu do Futebol por por Cássio Brandão, fundador da rede de colecionadores Alambrado Futebol e Cultura. Além dela, o uniforme utilizado pelo Rei na final da Copa do Mundo de 1970 seguirá exposto. Fotos e vídeos complementam a imersão pela caminhada de Pelé no esporte.

Renovação

Além dos espaços conhecidos de maneira cativa pelos visitantes desde a inauguração do espaço, em 2009, o Museu do Futebol volta a campo com novas salas, visando ampliar a experiência imersiva dos visitantes. Alguns setores tiveram ampliação, enquanto outros foram criados ou substituídos, na maior intervenção realizada ao longo dos últimos 16 anos. A coordenação curatorial é assinada por Leonel Kaz, Marcelo Duarte e Marília Bonas. A direção artística e o projeto expográfico são assinados por Daniela Thomas e Felipe Tassara.

Serviço

Reinauguração do Museu do Futebol

Quando: 12 de julho

Onde: Praça Charles Miller, s/n - Estádio do Pacaembu - São Paulo

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até 17h).

Entrada gratuita até 14 de julho

Ingressos: R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis para todos às terças-feiras

Informações: www.museudofutebol.org.br

*O repórter viajou a convite da Agência Galo