Manchester United acerta com jovem da seleção da Holanda

Joshua Zirkzee, uma das revelações da Holanda na Eurocopa 2024, está prestes a assinar contrato com o Manchester United. A informação é do The Athletic e do jornalista especializado em transferências, Fabrizio Romano. Ambos confirmam que o atacante de 23 anos realizará os exames médicos nesta sexta-feira (12), para fechar em definitivo com os Red Devils.

As mesmas fontes afirmam que o atacante holandês do Bologna assinará um contrato de cinco anos com o Manchester United, com opção de prolongar por mais um ano.

Além disso, os Red Devils não acionaram a cláusula de rescisão de 40 milhões de euros (R$ 236 milhões) do contrato do jogador com o Bolonga, mas pagarão 42,5 milhões de euros ao longo de três anos.

Zirkzee foi um dos destaques do Bolonga na temporada passada, e ajudou a equipe a se qualificar para a primeira Champions da história do clube. Ao mesmo tempo, marcou 12 gols e deu 6 assistências em 37 jogos.

???????? EXCLUSIVE: Joshua Zirkzee to Manchester United, here we go!

Man United will NOT trigger the clause but pay slightly above €40m with better payment terms, in three years.

Zirkzee signs until June 2029 with option for further season.

First signing of INEOS new era. ???????? pic.twitter.com/clTwvvgTC8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2024