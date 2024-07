Em nova fase, Cássio fica perto de estreia pelo Cruzeiro

Cássio está regularizado e deve estrear pelo Cruzeiro contra o Bragantino, no próximo sábado, pela 17ª rodada do Campeoanto Brasileiro. O novo camisa 1, que fez história pelo Corinthians, se inspira em Fábio, ex-goleiro cruzeirense, em busca da longevidade no futebol.

Em coletiva de apresentação há algumas semanas, Cássio evitou falar sobre aposentadoria e disse viver ano a ano.

“Prefiro viver ano a ano, me dedicar. Perante tudo que aconteceu no Cruzeiro, acho que só vou sair se os caras não me quiserem algum dia (risos).”

Cássio também ressaltou a recepção que teve em Belo Horizonte. Além disso, o goleiro apontou o esforço que foi feito pela diretoria do Cruzeiro para tirá-lo do Corinthians como motivos para pensar em ter uma longa trajetória no clube.

“De repente, no momento em que eu estava na saída de um grande clube após 12 anos, e o Cruzeiro abriu as portas para mim. Quero me dedicar ao máximo, fazer o meu melhor e lembrar o que fizeram para me trazer para cá. Questão de tempo ou quando aposentar… o futebol mudou, e o jogador que é atleta profissional, a chance de jogar por bastante tempo é muito grande”, destacou.

Dos sete reforços, aliás, contratados nesta janela de transferências, aberta nessa quarta, o goleiro Cássio, o zagueiro Jonathan Jesus, os volantes Walace e Matheus Henrique e os atacantes Kaio Jorge e Lautaro Díaz tiveram nome publicado no Boletim Informativo Diário (Bid) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e têm condições legais para estrearem.

