Savarino decide e valoriza vitória do Botafogo: ‘Jogo muito forte’

Savarino voltou a decidir com a camisa do Botafogo e marcou o gol do triunfo sobre o Vitória por 1 a 0 nesta quinta-feira, no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão. Foi o segundo gol dele em dois jogos desde que retornou da Copa América, onde defendeu a seleção venezuelana.

“Foi um jogo muito forte, campo muito pesado. Parabéns a todo grupo pela força que fizeram durante jogo. Agradecer a Deus pela minha volta, tive uma experiência muito boa com a minha seleção, estou aqui no Botafogo, desfrutando, esperamos continuar nesse ritmo”, afirmou Savarino ao “Premiere”.

Além do gol, Savarino criou as melhores chances do Botafogo, especialmente, no primeiro tempo. O jogador retorna em alta após a Copa América.

O resultado devolveu o Botafogo à liderança do Campeonato Brasileiro, posto que não ocupava desde a nona rodada. Na próxima rodada, o Glorioso fará um duelo de primeiro contra segundo diante do Palmeiras, que tem os mesmos 33 pontos, no Nilton Santos, dia 17 de julho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.