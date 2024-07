Abel Ferreira analisa reforços do Palmeiras: ‘Tiraram o crocodilo do bolso’

Abel Ferreira analisa as ações do Palmeiras no mercado da bola - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Nesta quinta-feira (11), o Palmeiras derrotou o Atlético-GO por 3 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo no Allianz Parque deu ao time de Abel Ferreira os 33 pontos na tabela e a chance de dividir a liderança com o Botafogo, curiosamente, o rival da próxima jornada do torneio nacional.

Enquanto o jogo decisivo não chega, o treinador aproveita a vitória para brincar com a diretoria, que nesta janela de transferências, resolveu investir no elenco e arrancou até uma ironia do português.

“O Palmeiras, esse ano, tirou o crocodilo do bolso. Nós (portugueses) chamamos de crocodilo, tirou o escorpião do bolso. Se for ver o quanto gastaram essas equipes todas… Flamengo, Botafogo, Atlético. Felizmente temos gente competente que revela jogadores fantásticos”, afirmou, antes de completar:

“Vai haver um período de adaptação ao clube, ao grupo e ao futebol brasileiro pela quantidade de jogos. Quando estiverem disponíveis, se o treinador entender e se a equipe precisar, vão jogar quando tiverem de jogar. A equipe está bem”.

Vale citar, que nas últimas temporadas, Abel Ferreira e Palmeiras apostaram na garotada da base e arrancou diversas reclamações dos torcedores, que esperavam reforços de peso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.