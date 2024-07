Piquerez alcança 100 vitórias pelo Palmeiras; veja números

Piquerez disputa bola com Yony Gonzalez, do Atlético-GO - (crédito: Foto: Ingryd Oliveira/ACG)

A vitória de 3 a 1 do Palmeiras sobre o Atlético-GO ficará marcada na memória do lateral-esquerdo Joaquin Piquerez. Afinal, agora ele soma 100 triunfos com a camisa alviverde. Inclusive, ele alcançou a marca com apenas 164 jogos.

De quebra, Piquerez é o uruguaio com mais vitórias na história do clube. O camisa 22, inclusive, é também o uruguaio com mais títulos pelo Verdão. Já são oito, todos desde 2021, quando chegou ao Alviverde: Libertadores e Recopa Sul-Americana; dois Brasileiros, uma Copa do Brasil e três Paulistas.

Aliás, falando em títulos, Piquerez pode ajudar o Verdão a conquistar mais taças neste ano. O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão, com 33 pontos, atrás do líder Botafogo apenas por ter dois gols a menos (25 a 27). A equipe Alviverde ainda está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

Piquerez, inclusive, soma 13 gols pelo Palmeiras. Assim, está atrás apenas de Héctor Silva (16) e Villadoniga (52) na lista de maiores artilheiros uruguaios na história do clube paulista. O camisa 22 tem ainda 13 assistências com a camisa alviverde.

Em busca do seu tricampeonato brasileiro, Piquerez agora se prepara para encarar justamente o líder Botafogo. Assim, uma vitória deixa o Palmeiras na liderança da competição. A bola vai rolar às 21h30 da próxima quarta-feira (17), no Nilton Santos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.