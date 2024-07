Eduardo se lesiona e vira dor de cabeça no Botafogo

O meia Eduardo se lesionou sozinho no triunfo do Botafogo sobre o Vitória por 1 a 0, na última quinta-feira (11), pela rodada 16 do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Ele sentiu dores na parte anterior da coxa direita ao cobrar o pênalti, no segundo tempo. O jogador isolou a bola quando o score ainda apontava 0 a 0. Em seguida, Tchê Tchê o substituiu.

Após a partida, o técnico do Botafogo, Artur Jorge, atualizou os jornalistas sobre a situação de Eduardo.

“Eduardo é um caso mais preocupante, pelo momento e pela forma como se lesionou”, afirmou o treinador bracarense do Glorioso.

Outro que deixou o campo sentindo incômodo dos tendões foi o atacante Luiz Henrique. Ainda no primeiro tempo, ele cedeu a vaga para Romero. O caso da Pantera Negra, no entanto, não é tão grave quanto o de Eduardo.

“Não parece ser nada preocupante, porque é uma questão também de gestão, face algum desconforto que estava tendo. Para não arriscar e comprometer sua continuidade, optamos por retirá-lo do jogo”, explicou Artur Jorge.

O Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro. Soma 33 pontos e supera o Palmeiras, com a mesma pontuação, nos critérios de desempate. Os times, aliás, se enfrentam na próxima jornada, na quarta-feira (17), no Estádio Nilton Santos.

