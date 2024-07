Vasco x Fluminense, pelo returno do Brasileirão, deve acontecer no Espírito Santo

O clássico entre Vasco e Fluminense, válido pela 22ª rodada do Brasileirão, deve acontecer fora do Rio de Janeiro. Afinal, segundo a Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), gestora do Kleber Andrade, o duelo entre os rivais será no estádio. Assim, o confronto do returno da competição nacional está marcado para o dia 11 de agosto.

O órgão do Governo do Estado, através de nota, informou que foi sondado sobre a possibilidade do clássico acontecer no estádio, visto que é mando do Cruz-Maltino. No entanto, ainda não houve uma solicitação oficial para a reserva da data e pagamento do aluguel do Kléber Andrade.

O Vasco esteve no estádio na vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Na ocasião, o clube registrou o maior público desde a reinauguração em 2014. O Fluminense, por sua vez, venceu o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 0 no dia 1º de maio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O estádio tem capacidade para receber 21,8 mil torcedores e a expectativa é que tenha casa cheia por se tratar de um clássico estadual, confronto de grande rivalidade. Dessa forma, o duelo promete ter Philippe Coutinho de um lado e Thiago Silva do outro.

Por fim, as equipes vivem momentos opostos na temporada. De um lado, o Cruz-Maltino vem de três vitórias consecutivas, sob a batuta de Rafael Paiva. Já o Tricolor segue na lanterna da competição, porém inicia um trabalho com o treinador Mano Menezes e empatou duas das últimas três partidas.

