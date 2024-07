Campeão mundial em 2010 pela Espanha, Iniesta elogia Yamal: ‘Espetacular’

A Eurocopa se encerra no próximo domingo (14), com a decisão entre Espanha e Inglaterra. Em campo, um nome tem chamado a atenção do mundo do futebol. Trata-se de Lamine Yamal, jogador do Barcelona, que tem encantado com a camisa vermelha da La Roja. Assim, Iniesta, campeão do mundo pela seleção em 2010, teceu muitos elogios ao jovem, de 16 anos, que anotou um golaço na semi diante da França.

Dessa forma, em entrevista, o atleta, de 40 anos, destacou o nível apresentado pelo jovem tanto na seleção quanto no clube culé. Vale destacar que atualmente o experiente jogador atua pelo Emirates Club, dos Emirados Árabes.

“Pela idade que tem, que não é habitual no futebol, ele é espetacular. O nível apresentado no Barcelona na temporada passada foi surpreendente, e agora está mostrando na Euro que é diferente dos outros”, disse Iniesta num evento da Uber Eats, patrocínio da La Liga do qual é embaixador.

“Ele tem toda a vida pela frente para continuar a crescer, mas hoje estou encantado pelo desempenho apresentado. Espero que ele possa fazer uma grande final e que ajude a Espanha a ganhar esta Euro”, acrescentou.

Com três títulos de Euro conquistados, empatada com a Alemanha, a Espanha busca se isolar como a maior campeã. A Inglaterra, por sua vez, tenta erguer a taça pela primeira vez em sua história. Por fim, o confronto acontece às 16h (de Brasília), neste domingo (14), no Estádio Olímpico de Berlim. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.