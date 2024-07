Após foto com Messi viralizar, pai de Yamal brinca: ‘Parece uma bênção’

Lamine Yamal ganhou holofotes não apenas pelo seu desempenho durante a Eurocopa. No início de julho, seu pai tornou público um encontro do jovem atacante com Messi, em 2007. No período, o craque ainda não havia despontado como jogador do Barcelona. Além disso, a sensação da atual da Euro tinha apenas meses de nascido.

O pai de Yamal, Mounir Nasraoui, voltou a comentar sobre esse encontro, o qual ele mesmo revelou ao publicar a foto em sua rede social. Em entrevista ao jornal “Mundo Deportivo”, em tom de descontração, acredita sim que esse contato foi uma benção.

“Parece uma bênção de Leo (Messi). Ou de Lamine a Leo, não sei”, declarou e tirou risadas dos jornalistas.

Em seguida, Nasraoui classificou o episódio como uma coincidência, pois não houve um planejamento de ambas as partes. Inclusive, o craque argentino ainda era uma promessa naquela época. Depois, exaltou o filho ao apontá-lo como o melhor jogador em tudo que busca fazer tanto dentro como fora dos gramados.

“A foto do Messi é uma coincidência na vida. Pois olha onde ele chegou. São coincidências na vida. Uma foto que estava com sua mãe, Messi, e só, nada mais. Para mim, meu filho é o melhor. Em tudo. Não só no futebol, mas em amor, em pessoas, em tudo”, complementou Mounir.

Detalhes do encontro entre Messi e Yamal

O registro do encontro surgiu de uma campanha de natal feita pelo tradicional jornal espanhol “Sport”. Tratava-se de um calendário solidário para a data e visava angariar fundos de forma solidária e doar para a caridade. O veículo fez uma parceria com o Barcelona, e os escolhidos a participarem eram os jogadores que integravam o elenco do time profissional.

Na edição de 2007, o atleta escolhido para participar da produção do calendário foi Lionel Messi. Naquele período, ele tinha 19 anos e ainda não havia engatado sua primeira grande temporada pelos Blaugranas. Assim, realizou-se um sorteio, e o bebê vencedor, com meses na época, se tornaria um dos principais jogadores da Espanha na edição de 2024 da Eurocopa.

A “La Roja” e Yamal vão enfrentar a Inglaterra na decisão da Eurocopa, no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), no estádio Olímpico de Berlim. Caso a seleção espanhola vença o título, se tornará ainda mais especial para o atacante do Barcelona. Afinal, ele vai completar 17 anos na véspera da decisão.

