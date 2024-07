Coutinho aparece no BID e está liberado para estrear pelo Vasco

Philippe Coutinho está apto a estrear pelo Vasco. Nesta sexta-feira (12), o nome do craque surgiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Dessa forma, ele pode reestrear pelo clube que o revelou.

Assim, Coutinho está livre para ser relacionado já no próximo compromisso vascaíno no Brasileirão. É na quarta-feira (17), diante do Atlético-GO, em Goiânia, pela 17ª rodada. Com isso, caso entre em campo, ele encerrará o período de 14 anos e um mês sem atuar com a Cruz de Malta.

Sua última partida foi em 06/06/2010, no último jogo antes de completar 18 anos, quando foi para a Inter de Milão. Na ocasião, ele foi titular contra o Santos, na Vila Belmiro, em derrota por 4 a 0. Lembrando que ele já estava vendido ao time italiano desde 2008.

Ao todo, realizou 44 partidas oficiais pelo time profissional do Vasco. Marcou cinco gols, contribuindo com 11 assistências no período, que durou entre 2009 e 2010.

