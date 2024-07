CBF divulga áudio do VAR em lances polêmicos de Flamengo x Fortaleza. Confira!

A derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Fortaleza, no Maracanã, contou com reclamações da arbitragem de ambos os lados. O time carioca pediu uma falta no lance que originou o primeiro gol do Leão do Pici. Já a equipe visitante questionou o pênalti marcado para o Rubro-Negro.

Lance do primeiro gol do Fortaleza

Após o fim da partida, o técnico Tite, em coletiva de imprensa, reclamou de falta de Lucero em Wesley, que acabou marcando contra. Mas, na análise de Caio Max, o árbitro de vídeo do jogo, não houve a infração.

“Uma mão encosta, essas duas mãos são de referência. Para mim, é sem impacto. Edina, mão sem impacto, não tem flexão de cotovelo”, disse Caio Max, que concordou com a marcação de Edina Alves.

Pênalti em Pedro

Já pelo lado do Fortaleza, Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, reclamou da marcação de pênalti em Pedro.

“Vou falar sobre a arbitragem. Um grande dirigente do futebol cearense, Fares Lopes, irmão do Raimundo Fagner, tinha uma frase muito sábia em que ele dizia: ‘forme time para não depender de arbitragem’. Porque a arbitragem acerta, erra, a favor ou contra. Mas hoje nós ganhamos apesar da arbitragem. Porque o pênalti dado para o Flamengo foi absurdo, constrangedor”, disse Paz, ainda no gramado do Maracanã.

Em resumo, para Caio Max, houve a infração.

“No momento em que ele vai chutar, a coxa do jogador impede de chutar a bola. O defensor calça de forma imprudente”, explicou o árbitro de vídeo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.