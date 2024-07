Grávida, esposa do ex-jogador Léo é internada com câncer em estágio avançado

A cantora gospel Camila Campos passa por um momento delicado durante a gestação de Sophia. Grávida de sete meses, a esposa do ex-zagueiro Léo precisou ser internada para tratar de um câncer de mama em estágio avançado. Ela estava sofrendo com fortes dores antes de ser encaminhada ao hospital.

“Recentemente, após fortes dores, Camila foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado e precisou ser internada para tratamento. Para quem não sabe, Camila também está grávida de sete meses da pequena Sophia”, comunicou a equipe da cantora.

O casal falou abertamente sobre o caso na última quinta-feira (11), em vídeo nas redes sociais. O caso gerou comoção de imediato e logo se tornou uma rede de apoio.

Léo e esposa se manifestam

Camila e Léo foram às redes sociais na última quinta-feira (11) para tratar de um assunto delicado com os seguidores. Em comunicado, o casal pediu união da igreja evangélica em oração pela cantora diante da situação “assustadora e desmotivante aos olhos da medicina”.

“É tempo de nos unirmos como igreja em oração, crendo no poder sobrenatural do nosso Deus. Recentemente após fortes dores Camila foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado e precisou ser internada para tratamento; para quem não sabe, Camila também está grávida de 7 meses da pequena Sophia. Embora o diagnóstico seja assustador e desmotivante aos olhos da medicina, servimos e cremos que a última palavra vem do Médico dos médicos e que Ele continua sendo poderoso para curar”, e concluiu:

“Nesse momento precisamos crer no que Camila sempre profetizou em suas ministrações e canções, crendo no poder da oração em Cristo Jesus e em uma igreja que se levanta em oração em favor dos seus irmãos no momento de luta. Se puder, pare o que estiver fazendo agora e clame ao Senhor pela vida da Camila e Sofia que ela carrega no ventre. Cremos em uma igreja que se une e que declara palavras de vida! De igual modo, ore por sua família para que o Senhor os fortaleça nesse momento de luta e de dor”.

Cruzeiro manda mensagem à família de Léo

Léo escreveu história no Cruzeiro e defendeu o clube entre 2010 e 2020, disputando mais de 400 jogos. O zagueiro negou sondagens de Bahia e Fortaleza para permanecer na Raposa mesmo após o rebaixamento, em 2019. Destacou-se, inclusive, como um dos líderes na reconstrução da equipe.

A relação de carinho é tamanha que o Cruzeiro fez questão de enviar uma mensagem de apoio à Camila nas redes sociais.

“Nós do Cruzeiro desejamos muita força para a Camila e toda a família. Estamos com vocês nesta corrente de positividade”, escreveu o clube.

