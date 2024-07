Matheus Gonçalves se destaca em derrota do Flamengo. Veja os números!

Sem Cebolinha e Bruno Henrique, no departamento médico, o técnico Tite optou por escalar Matheus Gonçalves no time titular. Apesar da derrota para o Fortaleza, o Garoto do Ninho aproveitou bem a oportunidade e foi o destaque do Rubro-Negro no Maracanã. Dessa forma, o J10 mostra para você os números do atacante na partida.

O camisa 20, que inicialmente jogou pelo lado esquerdo, ficou em campo durante toda a partida. Com o decorrer do jogo, Matheus Gonçalves trocou de lado com Luiz Araújo e ficou pela direita. Isso, aliás, foi um pedido de Tite, após Matheus fazer uma boa jogada por aquele lado.

“Matheus vai criando a oportunidade. Ele criou pelo trabalho sério que vem desenvolvendo ao longo dos treinamentos. É jovem, criou a oportunidade e foi bem pelo seu trabalho. Ele começou pela esquerda e Luiz pela direita. As jogadas não vinham evoluindo, quando eles trocaram, o Matheus fez uma grande jogada pela direita e eu falei: ‘Fica’. O desempenho dele determinou. Não tínhamos muitas outras opções de externos. Tentamos tirar proveito, deixei ali porque o Matheus estava bem nas combinações. Começou no lado esquerdo e depois foi para o direito”, explicou Tite.

Veja os números de Matheus Gonçalves contra o Fortaleza

Com cinco finalizações, duas no gol, Matheus Gonçalves foi o jogador que mais finalizou na partida. Além disso, também foi o primeiro em dribles certos (três). Assim, confira outros números, do site “Sofascore Brazil”!

– Três passes decisivos (1° no jogo)

– Cinco finalizações (1° no jogo)

– Três cruzamentos certos (1° do jogo)

– Três dribles certos (1° do jogo)

– Oito duelos ganhos (1° do time)

– Quatro desarmes

