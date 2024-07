Grêmio anuncia punição a Soteldo por se reapresentar com atraso

O Grêmio comunicou que o atacante Soteldo receberá uma multa por retornar aos treinos da equipe com atraso. Ele pediu liberação ao clube para resolver assuntos particulares depois de disputar a Copa América pela Venezuela. O acordo entre as partes era que a reapresentação ocorresse na última terça-feira (09). Ele retornou ao Brasil um dia depois e voltou às atividades na quinta (11).

Assim, o Imortal preferiu não revelar o valor da punição, o que compõe uma política interna do clube em que jogadores, comissão técnica e dirigentes concordaram. De acordo com o Departamento de Futebol do Tricolor Gaúcho, a diretoria debatia a sanção financeira e desconto no salário já na última terça-feira (09). Exatamente quando iniciou a sua ausência e desrespeito ao acordo.

“A multa deve ser significativa, mas não expressiva”, indicou um dirigente do Grêmio.

Desse modo, a punição representa a lembrança que o clube tem a disciplina como exigência em seu âmbito interno. Tais regras servem até para os principais jogadores do elenco para evitar qualquer tipo de privilégio. Tal medida reforça o compromisso do Tricolor Gaúcho com a organização e o respeito aos regulamentos nos bastidores.

Simultaneamente a isso, a torcida e a comissão técnica criam a expectativa que o retorno de Soteldo aos jogos possa contribuir ao Imortal. No caso, na missão de superar o momento turbulento na temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro. Torneio em que a equipe se encontra na zona de rebaixamento.

Soteldo pode voltar a ser titular do Grêmio no próximo embate

O atacante venezuelano chegou ao Grêmio por empréstimo junto ao Santos no começo de 2024. Ele sofreu com uma lesão que o tirou de ação por um período na temporada. Até aqui, ele participou de 17 jogos, marcou três gols e deu duas assistências. Quando atuou era uma peça chave na estratégia de jogo de Renato Gaúcho.

Vale ressaltar que o empréstimo com o Peixe expira ao final do ano. A propósito, o comandante avalia se a opção ideal era recolocar Soteldo no time titular no compromisso seguinte do time. Exatamente o duelo com o Operário de Ponta Grossa, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

A partida ocorre no próximo domingo (14), às 11h (de Brasília), no estádio Centenário, em Caxias do Sul. Para avançar sem sustos, o Tricolor Gaúcho precisa de uma vitória simples. Afinal, no duelo de ida, as equipes empataram em 0 a 0.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .