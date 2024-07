A Barreira vai virar baile! Música embala chegada de Coutinho ao Vasco e ‘pega’ até rivais

Provavelmente você, querido Joganauta, já ouviu o hit “A Barreira vai virar baile”, certo? Afinal, a música, que embalou a contratação de Philippe Coutinho junto ao Vasco, já está na boca do povo, caindo nas graças até mesmo de torcedores rivais.

A letra da canção, inspirada na música “Se quer cair com popô”, do MC Rodrigo do CN, é de autoria dos irmãos vascaínos Lucas Misso e Miguel Misso. Miguel, o mais novo, é conhecido como “Blogueirinho da Colina” e é famoso entre a torcida, aliás.

Visando criar uma música para embalar a chegada do craque, eles convidaram, então, MC Darlan, vascaíno ilustre e que costuma criar canções relacionadas ao time do coração para dar o acabamento perfeito. A parceria deu, deste modo, bastante certo.

“Eu enchi o saco do meu irmão para ele escrever uma música. Ele fez essa, mandou para o MC Darlan e ele quis gravar na hora”, disse Miguel ao “UOL”.

A música envolve pessoas queridas pelo torcedor vascaíno, como Vegetti, Payet, o presidente Pedrinho e, claro, o próprio Coutinho. Os últimos dois chegaram até a cantar o hit, arrancando risadas de todos os presentes na apresentação do craque, na última quinta (11), aliás.

Veja o presidente do Vasco, Pedrinho, cantando o hit

Agora veja Coutinho cantando o hit