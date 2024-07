Esposa e filhas de comentarista esportivo são vítimas de crime brutal

Uma tragédia em uma residência em Hertfordshire chocou a população da cidade de Bushey, próxima a Londres, na quarta-feira (10). O crime por si é impactante, visto que três mulheres foram brutalmente assassinadas dentro de casa. No entanto, as vítimas são esposa e as duas filhas de John Hunt – famoso comentarista esportivo local.

A polícia encontrou os corpos gravemente feridos por volta das 19h (horário local), ainda na terça-feira (09). Segundo as autoridades locais, o crime envolveu o uso de uma besta – arma similar a um arco e flecha medieval -, mas não descarta outras armas.

Carol Hunt, esposa de John, tinha 61 anos de idade e possivelmente conhecia o criminoso. As filham eram Hannah Hunt e Louise Hunt, de 28 e 25 anos respectivamente.

Suspeito pelo crime

A polícia, por ora, trabalha com a suspeita de que Kyle Clifford tenha cometido o crime. Além de ex-integrante do exército britânico, ele também era ex-namorado de Carol Hunt. Uma busca está em andamento para encontrá-lo por Hertfordshire ou norte de Londres.

O superintendente-chefe, Simpson, recentemente fez um apelo para que Clifford entrasse em contato com a polícia. Também revelou que a busca envolve um trabalho conjunto entre policiais armados e equipes de buscas especializadas.

De acordo com a CNN, encontraram Kyle Clifford na última quarta-feira após extenso trabalho de busca. Sabe-se, no entanto, que o suspeito está em estado grave no hospital.

John Hunt recebe apoio

John Hunt recebeu apoio de personalidades de todo Reino Unido. O apresentador da BBC Sport, Mark Chapman, se emocionou ao falar sobre: “Em nome de todos conectados ao 5 Live Sport, nosso amor, pensamentos e apoio”.

“John Hunt é um dos melhores e sua vida acabou destruída ontem”, escreveu Dan Wlaker, também da BBC, no X.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.