Walace revela procedimento e fala sobre estreia no Cruzeiro

Walace quer se preparar melhor para começar os jogos com a camisa do Cruzeiro - (crédito: Foto: Reprodução / Youtube)

O Cruzeiro apresentou, no início da tarde desta sexta-feira (12), o volante Walace. Regularizado, o jogador falou sobre quando pode iniciar a jogar com a camisa do Cruzeiro.

O atleta foi questionado, afinal, se já suporta entrar em campo, contra o Bragantino, neste sábado (13), às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Ele garantiu que está treinando forte.

“Meu último jogo foi dia 26 de maio. Depois, fiz um pequeno procedimento no joelho e fiquei 15, 16 dias parado. Estou fazendo desde que cheguei boa preparação física, venho treinando todos os dias forte, muito forte inclusive. E acho que sim, poderia sim jogar”, iniciou Walace, em entrevista coletiva na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte.

No entanto, apesar de falar da possibilidade de entrar em campo contra o Bragantino, o volante ressaltou que prefere ficar à disposição para o jogo contra o Palmeiras, no próximo sábado (20).

“Mas não sei se é o momento agora sábado. Semana que vem eu começo a treinar com o grupo, e aí sim, se o treinador quiser, se for da disponibilidade dele, a gente está pronto”, completou o jogador.

O Cruzeiro venceu o Grêmio, por 2 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a Raposa chegou à sexta colocação, com 26 pontos somados.

