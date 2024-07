Southgate será técnico da Inglaterra mesmo que não vença a Euro

England's head coach Gareth Southgate shouts instructions during the UEFA Euro 2024 semi-final football match between the Netherlands and England at the BVB Stadion in Dortmund on July 10, 2024. (Photo by Jewel SAMAD / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

A Inglaterra está na final da Eurocopa pela segunda vez consecutiva, e na segunda da história do país. Em ambas as ocasiões, o time esteve sob comando do técnico Gareth Southgate, que está no cargo desde 2016. Dessa maneira, já são oito anos à frente da seleção, e, segundo o ‘The Guardian’, a Federação Inglesa de Futebol planeja renovar o contrato do treinador, mesmo que a Inglaterra não conquiste o título inédito da Euro.

O contrato de Southgate expira em dezembro, e as negociações sobre seu futuro foram suspensas até o final do torneio. No entanto, o treinador continua a ter o apoio de figuras importantes da Federação Inglesa, e há o desejo de que ele lidere a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

Contudo, resta saber se Southgate aceitará esse novo desafio. Antes da Eurocopa 2024, ele sugeriu a possibilidade de deixar o cargo caso a Inglaterra não conquistasse a competição. Além disso, ele tem sido alvo de fortes críticas por parte dos torcedores e da imprensa, pela baixa produtividade da equipe.

LEIA MAIS: Veja lista de jogadores que valorizaram com a Eurocopa 2024

No entanto, antes de decidir sobre a renovação (ou saída), Southgate tentará conquistar o primeiro título europeu da história da Inglaterra. A final do Euro 2024 contra a Espanha será no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.