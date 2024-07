Zagueiro do Botafogo brinca em postagem após boato sobre morte

Alexander Barboza segue mais vivo do que nunca. O zagueiro do Botafogo fez uma postagem no Instagram nesta sexta-feira (12) ironizando as supostas notícias que circularam no início da semana de que teria sido morto após uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro.

Na publicação, que contém registros da partida contra o Vitória, o jogador argentino usou a música “um morto muito louco”, de Jack e Chocolate, sucesso no início dos anos 2000.

O boato sobre a suposta morte de Alexander Barboza ocorreu na terça-feira. Uma mensagem informando o suposto falecimento do atleta vinha acompanhada de uma imagem com uma pessoa com aparência similar a do jogador. No mesmo dia, o Botafogo desmentiu a notícia através de sua assessoria.

Com o zagueiro em campo, o Botafogo venceu o Vitória e retomou a classificação do Brasileirão. O Glorioso volta a campo no dia 17, quando faz um confronto direto com o Palmeiras, no Nilton Santos, às 21h30.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.