Marta detalha ansiedade pela convocação: ‘Não quis assistir’

Marta irá disputar, em Paris, a sua sexta Olimpíadas. Mas, apesar de estar 38 anos, a Rainha do Futebol ainda fica nervosa quando o assunto é Seleção Brasileira. Ela revelou que ficou muita ansiosa pela convocação para os Jogos, e que não assistiu o anúncio da lista do técnico Arthur Elias. Posteriormente, sentiu o sentimento de alívio ao ver o seu nome.

“Eu estava muito nervosa. Bastante. Estava nervosa na noite anterior já. Não consegui dormir muito cedo, pensando. Aí no dia da convocação eu ficava olhando o relógio. Em Orlando é uma hora a menos, mas eu não quis assistir à convocação. Eu fui ver só depois de uns 10, 15 minutos”, disse Marta, em entrevista ao “Ge”.

“(Foi) Meio que um alívio. É lógico que se eu for comparar a primeira convocação para ir para uma competição com uma Olimpíada eu acho que a empolgação foi maior. Essa foi tipo assim…(respiração funda). Um alívio porque é bem difícil você chegar em um patamar altíssimo e se manter nele por muitos anos e ter a oportunidade de jogar mais uma Olimpíada, a minha sexta. Eu estava trabalhando para isso, lógico. Quando saiu meu nome ali eu…(respiração funda). O que eu estava fazendo até então resultou nisso. Não foi por nome. Foi por merecimento. Mais um alívio”, completou.

LEIA: Marta destaca sexta Olimpíada pela Seleção: ‘Alegria é a mesma’

Últimos anos de Marta na Seleção

Com otimismo pela conquista nos Jogos de Paris, Marta revelou que esse pode ser o seu último grande campeonato na Seleção. Além disso, disse que a Copa do Mundo de 2027, no Brasil, deve contar com ela em um outro momento, ajudando mais nas conversas com as jogadoras, do que propriamente no campo.

“Se for comigo melhor ainda (risos). Que seja esse ano porque depois desse ano vai ser difícil Martinha na Seleção. É engraçado porque o pessoal começa a falar ‘mas tem Copa do Mundo em 2027, você tem que jogar’. Aí eu fico empolgada no momento e falo ‘quem sabe?’. Mas depois eu tenho consciência. Em 2027 eu vou estar com 41 e só a Formiguinha conseguiu isso. Eu digo que para servir a Seleção eu vou estar sempre disposta. Dificilmente vou estar disposta para servir à Seleção jogando uma Copa do Mundo, mas vou estar. Se quiser que eu esteja junto para treinar com as meninas, para dar uma palavra, para estar junto com elas e dar uma chacoalhada, eu vou estar porque seleção é sempre uma honra você estar participando e conectado de alguma maneira”, detalhou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.