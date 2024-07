Textor celebra resultado do Botafogo e parabeniza torcida do Vitória: ‘Uma das melhores’

Com John Textor presente, o Botafogo venceu o Vitória por 1 a 0 no Barradão e retornou para liderança do Brasileirão. O empresário americano celebrou os três pontos no campeonato e parabenizou os torcedores rubro-negros nas redes sociais.

“Grande vitória! Jogo difícil. Respeito ao Vitória! Cidade linda, e uma das melhores torcidas que já vi no futebol“, publicou John Textor no Instagram. O empresário americano entrou em campo depois do apito final e cumprimentou Artur Jorge no gramado do Barradão.

Momento do Botafogo

O Botafogo demonstrou muita personalidade em Salvador e venceu com gol de Savarino no segundo tempo. O atacante colombiano, que estava na Copa América até pouco tempo, tem sido decisivo nos últimos jogos. O Glorioso, dessa forma, está com cinco partidas de invencibilidade e vive um momento especial na temporada.

Aliás, Artur Jorge agora tem quase uma semana livre de trabalhos pela frente. Afinal, os jogadores alvinegros agora só entram em campo na próxima quarta-feira (17/07), diante do Palmeiras, às 21h30 (de Brasília) no Nilton Santos, pelo Brasileirão.

O jogo vale muito para as pretensões de ambos os lados e pode mudar os rumos da tabela de classificação. Afinal, Botafogo e Palmeiras competem pela parte de cima do Brasileirão e são fortes candidatos ao título.

