Seleção Brasileira Sub-17 atropela São Tomé e Príncipe por 16 a 1

A Seleção Brasileira Sub-17, que disputa a Cascais Luso Cup, em Portugal, atropelou São Tomé e Príncipe por 16 a 1 nesta sexta-feira (12), pela segunda rodada do torneio. O passeio brasileiro contou com cinco gols de Roger (Bahia), quatro de Luca Meirelles (Santos) e três de Erick Belé (Palmeiras). Riquelme (Fluminense), Antônio Marcos (Palmeiras) e Guilherme Silva (Corinthians) também marcaram pela equipe de Ramon Menezes.

No primeiro tempo a Seleção Brasileira marcou sei gols. Dessa forma, os outros dez da goleada saíram na segunda etapa. Já o gol de São Tomé e Príncipe saiu ainda no primeiro tempo.

Essa, aliás, foi a segunda vitória da Canarinho, que bateu, na sua estreia, o Moçambique por 6 a 0, com gols de Roger (2), Riquelme, Luca Meireles, Erick Belé e Lucca.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Brasil será no sábado, às 13h (de Brasília), quando encara a Guiné Bissau. Posteriormente, no domingo, terá pela frente a Angola, às 11h.

