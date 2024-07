Filho do ex-goleiro Bruno com Eliza Samudio é dispensado do Athletico

Bruninho, filho do ex-goleiro Bruno com Eliza Samudio, foi dispensado da base do Athletico após atos de indisciplina. O jovem estava no clube desde 2022, mas teve problemas de comportamento na escola e nas aulas de inglês realizadas no CT do Caju, segundo informações do BN Esportes.

Ainda de acordo com o site, Bruninho, que atua como goleiro, e sua avó Sônia, sua responsável legal, se mostraram surpresos com a decisão e buscam resolver a situação internamente.

Aos 17 anos, o jovem, de 1,88m, tinha assinado recentemente o seu primeiro contrato de formação com o clube. O vínculo tinha validade até 2027 e garantia uma ajuda de custo mensal, estudos e atendimentos médicos ao goleiro.

Caso Bruno e Eliza Samúdio

Em 2013, o ex-goleiro foi condenado a 22 anos e 3 meses pela morte e ocultação do cadáver de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado do filho Bruninho. O corpo da modelo nunca foi encontrado desde o seu desaparecimento, em 2010.

Na época, Eliza foi levada sem consentimento para um sítio de Bruno, em Esmeraldas, Minas Gerais, onde foi mantida em cárcere privado. A vítima foi entregue para o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que a asfixiou e desapareceu com o corpo. Bruninho, então um bebê, foi achado com desconhecidos em Ribeirão das Neves, também em Minas.

Desde janeiro deste ano, Bruno está em liberdade condicional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .