Yuri Lima tem salário revelado após traição a Iza

Depois de ter sua traição exposta em vídeo por Iza, sua agora ex-namorada, o jogador Yuri Lima viu mais uma informação de sua vida pessoal virar pública. A jornalista Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, publicou o salário recebido pelo jogador no Mirassol, clube do interior de São Paulo.

De acordo com Fábia, o volante, de 30 anos, recebe um valor mensal na casa dos R$ 60 mil. O salário seria menor do que o recebido pelo goleiro Muralha, ex-Fla e Coritiba, que é companheiro de elenco de Yuri no Leão de Novorizontino.

O jogador estava em campo no momento em que a cantora Iza fez a publicação que revelou a traição de Yuri. Pela Copa Paulista, o Mirassol empatou em 2 a 2 com o Grêmio Prudente. O volante, inclusive, fez um dos gols de sua equipe, porém cometeu um pênalti.

Traição de Yuri Lima a Iza

Em um longo vídeo no Instagram, a cantora anunciou a traição e o fim do relacionamento. De acordo com Iza, Yuri Lima e Kevelin Gomes trocavam mensagem há um tempo e já tinham ficado antes da relação dela com o jogador. Grávida de Yuri, Iza definiu a situação como “a maior baixaria que já passou na vida”.

Yuri Lima e Iza estavam juntos desde o ano passado. Eles assumiram o namoro em dezembro. A cantora está grávida de Nala, fruto da relação com o jogador.