São Paulo volta a treinar de olho no Grêmio e revoltado com a arbitragem

O São Paulo reapresentou-se nesta sexta-feira (12), no CT da Barra Funda, após derrota para o Atlético-MG por 2 a 1, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Assim, começou a preparação para o próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro.

O time volta a campo somente na próxima quarta-feira, quando recebe o Grêmio no Morumbis, às 20h (de Brasília). De antemão, o técnico Luis Zubeldía já sabe que não poderá contar com dois jogadores por suspensão. Afinal, Alan Franco foi expulso diante do Atlético-MG e Luiz Gustavo levou o terceiro cartão amarelo.

O Tricolor está revoltado com o árbitro Marcelo de Lima Henrique e o VAR da partida diante do Galo. Na visão dos são-paulinos, a equipe foi bastante prejudicada em lances capitais da partida. Tanto que a tendência é apresentar uma reclamação formal na CBF contra a arbitragem.

O São Paulo reclama dos dois gols do Atlético na partida. No primeiro, o clube entende que Luciano recebeu falta de Hulk antes de o árbitro assinalar infração de Luiz Gustavo em Vargas. Em seguida, o Tricolor acredita que a bola tenha batido no braço de Paulinho antes do segundo gol.

Nesta sexta-feira, a CBF divulgou a análise do VAR dos principais lances da partida. A equipe de arbitragem discute apenas a chance de a bola ter desviado no braço de Paulinho. Todavia, a entidade entende que o lance foi normal.

