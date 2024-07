Às vésperas da Olimpíada, Gabi Nunes relembra primeiros momentos na Seleção Brasileira

No próximo dia 25 de julho, contra a Nigéria, começa a caminhada da Seleção Brasileira feminina em busca de medalha na Olimpíada de Paris. Por conta disso, a atacante Gabi Nunes relembrou o começo de sua caminhada vestindo a camisa do Brasil.

“Na minha primeira convocação, eu era bem pequena, tinha 16 anos e recebi a notícia pelo Centro Olímpico. Foi uma emoção muito grande. Sempre sonhei em fazer parte disso, foi uma alegria pra minha família, pra todos. Foi onde tudo começou”, pontuou a jogadora em entrevista para o site oficial da CBF.

Depois de vivenciar as categorias de base, Gabi ganhou oportunidades na equipe principal. Assim, em 2021, ela viveu um grande momento ao marcar seu primeiro gol e poder sentir a vibração da torcida de perto. A saber, o tento em questão ocorreu no amistoso diante da Venezuela, na Arena Amazônia, com vitória brasileira por 4 a 1.

“Meu primeiro gol com a Seleção principal foi em Manaus, depois que eu voltei de lesão. Foi uma bola onde a Debinha cobrou falta, cruzando, e eu cheguei meio de peixinho. Vi a torcida alucinada, torcendo muito. Foi uma emoção muito grande onde eu pude comemorar com torcedores, com minha família”, relembrou com emoção.

Reconhecimento

Atualmente familiarizada com a Amarelinha e à vontade para defender a Seleção em campo, Gabi pontuou que “voltar no tempo” é importante para relembrar as conquistas.

“Realização. Desde criança sonhei com esse momento, foi muito difícil chegar aqui onde cheguei. Quando tive a oportunidade de estar ali, realizando o sonho, foi surreal. Traz a memória, nos dá esperança. Minha família sempre fala: ‘Eu sempre tento voltar no passado pra lembrar onde eu estou agora’. Fico muito feliz e realizada com o que venho fazendo no futebol”, assegurou.

Com Gabi Nunes sendo uma das esperanças de gols na Olimpíada, a Seleção Brasileira tem outras duas adversárias na fase de grupos. E o duelos prometem ter alto grau de dificuldade, já que serão contra Japão e Espanha.