Tite mantém conversas com Claudinho, que deve ser anunciado pelo Flamengo em breve

Falta pouco para o Flamengo anunciar a sua primeira contratação nesta janela de transferências, que abriu no dia 10 de julho. Afinal, após o Zenit aceitar a proposta do clube carioca por Claudinho, as partes tratam dos últimos detalhes da negociação. A tendência é que o meia seja anunciado pelo Rubro-Negro nos próximos dias.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, Tite, treinador do Flamengo, vem mantendo conversas com Claudinho. O jogador, aliás, antes de embarcar ao Brasil, irá disputar a decisão da Supercopa da Rússia neste sábado, contra o Krasnodar.

Com a negociação perto do desfecho, o estafe de Claudinho já recebeu o aval para preparar o material de despedida do jogador do Zenit. E, claro, para a sua chegada ao Flamengo.

O Flamengo pagará cerca de 18 milhões de euros (R$ 106,9 milhões) ao Zenit para contar com Claudinho. O jogador irá assinar contrato de cinco anos com o clube carioca.

