Estádio do Atlético-MG vira meme após ‘ajuda’ em acústica

A Arena MRV, estádio do Atlético-MG, foi um dos assuntos mais comentados desta sexta-feira (12). Após a notícia que o clube investe pra melhorar a acústica do estádio vir a público, torcedores não perdoaram e lotaram as redes sociais com memes.

Vídeos sobre a falta do “efeito caldeirão” na casa do Galo já dominavam as redes há algum tempo. Tanto torcedores do Atlético quanto rivais já registraram a situação. Enquanto atleticanos reclamavam da pouca reverberação dos cantos, fãs de outros clubes ironizavam a situação, colocando a culpa na falta de apoio dos donos da casa.

De acordo com a Itatiaia, o clube instalou microfones e caixas de som para amplificar os gritos vindos da arquibancada. Mas o esforço só aumentou a criatividade dos rivais na brincadeira sobre o estádio atleticano.

Confira algumas das brincadeiras feitas nas redes sociais:

ARENA JBL ???????????????????????????????? A MASSA É UMA FARSA! pic.twitter.com/Py5Pe8wbfc — @gustavoreis1921 (@Gustareis99) July 12, 2024

Minha contribuição pra zueira da Arena JBL. Pra mim Echo Dot também serve kkk pic.twitter.com/gn83btutKi — Henrique Cruzeirense (@oheldermendes) July 12, 2024

CALDEIRÃO! Torcedores atleticanos vão usar microfones como o do Silvio Santos para aumentar pressão na Arena JBL. pic.twitter.com/0uPdPAqlgn — Olé do Brasil (@Oledobrasil) July 12, 2024

Constragendor pra torcida que já foi conhecida por ser uma das mais vibrantes do futebol brasileiro. Virou torcida JBL. É caso de demolição da Arena MRV. Vergonha pra torcida do Galo. https://t.co/GIBMcgmfgq — Maurílio Júnior (@1mauriliojunior) July 12, 2024

O Atlético-MG subiu para a 10ª posição após a vitória contra o São Paulo. O Galo volta a campo no dia 16, contra o Juventude, no Mané Garrincha, em Brasília.

