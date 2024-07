Apresentação desastrada de Moise Kean na Fiorentina viraliza

A apresentação de Moise Kean como reforço da Fiorentina, nesta sexta-feira (12), viralizou nas redes sociais pela falta de pontaria do ex-jogador da Juventus e PSG. O que era para ser uma festa com a criançada no centro de treinamentos da Viola, acabou sendo uma piada para alguns torcedores.

O atacante de 24 anos participou de um ‘tiro ao alvo’ diante de alguns jovens torcedores da Viola, mas a pontaria não estava em dia. Após quatro tentativas, Moise Kean errou todas e fez um sinal com as mãos discretamente para encerrar a brincadeira.

Contudo, a torcida presente e as crianças no gramado aplaudiram timidamente o atacante, contratado pela Fiorentina por 15 milhões de euros (R$ 88 milhões). Além disso, o jogador foi contratado junto à Velha Senhora, onde não fez uma grande temporada em 2023/24. Isto porque o atacante não conseguiu balançar a rede em 20 jogos disputados pela Juve.

Veja o vídeo da apresentação desastrada de Moise Kean:

