Candidata a patrocinar o Corinthians quer bancar Balotelli

O Corinthians abriu conversas para contratar o atacante Mário Balotelli, mas não será na fácil por conta da situação financeira. Em conversas, o italiano deseja um contrato de dois anos e salário de três milhões de euros por temporada (cerca de R$ 17,7 milhões na cotação atual), além de dois milhões de euros em luvas (aproximadamente R$ 11,8 milhões). Assim, o “pacote” custaria em torno de R$ 2 milhões por mês.

O valor é muito alto para a realidade do Corinthians. Contudo, o clube pode ter uma esperança. Uma casa de apostas que negocia para assumir o patrocínio máster manifestou interesse em bancar um reforço de peso, que serviria como garoto-propaganda. Além dessa empresa, o clube paulista tem conversas com outras “bets”. A informação é do “ge”.

Além disso, a possível contratação do italiano gerou uma novo debate interno no Timão. A maioria dos aliados de Augusto Melo apoiam que o clube invista no jogador, mas o outro lado não vê a situação com bons olhos.

Embora mantenha negociações com Balotelli, o Corinthians ainda não tem consenso em relação à contratação. Isto porque os problemas extracampo do italiano e também o baixo número de jogos disputados por ele nos últimos anos colocam em questão o negócio.

Para piorar o ambiente, o diretor executivo Fabinho Soldado não participa das conversas. Pois foi o diretor das categorias base, Claudinei Alves, que recebeu a oferta de Balotelli e lidera as tratativas. O movimento foi criticado internamente.

Entretanto, o Corinthians, acima de tudo, quer fechar logo um novo patrocínio máster para substituir a VaideBet, que deixou o clube há pouco mais de um mês. A ex-parceira pagava R$ 10 milhões por mês.

