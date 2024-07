Vasco pode igualar sequência que não acontece há 12 anos; saiba

Vasco visa chegar à quarta vitória seguida no Brasileirão - (crédito: Foto: Leandro Amorim | Vasco Da Gama)

Ao entrar em campo na próxima quarta-feira (17), contra o Atlético-GO, pela 17ª rodada do Brasileirão, o Vasco pode igualar uma sequência que não acontece há 12 anos pelo torneio nacional. No que pode ser a reestreia de Coutinho, o Cruz-Maltino tenta a quarta vitória seguida na competição.

Desde 2012 que o time carioca não sabe o que é emplacar quatro triunfos consecutivos pela Série A. Na ocasião, a sequência ocorreu entre as rodadas nove e 13 do certame: Figueirense (3 a 1, casa); São Paulo (1 a 0, fora); Santos (2 a 0, casa) e Botafogo (1 a 0, fora) foram as vítimas.

A sequência citada, aliás, foi a segunda que o time emplacou naquela edição. Afinal, o clube da Cruz de Malta venceu as quatro primeiras rodadas em 2012. Passando por Grêmio (2 a 1, casa); Portuguesa (1 a 0, fora); Náutico (4 a 2, casa) e Bahia (2 a 1, fora).

Desde este ano, então, o máximo que o Vasco alcançou foram sequências de três vitórias. O que ocorreu em 2017 (rodadas 27, 28 e 29), 2019 (rodadas 25, 26 e 27), 2020 (rodadas 1, 2 e 3) e duas vezes em 2023 (rodadas 23, 24 e 15 – jogo atrasado – e 31, 32 e 33).

