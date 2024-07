Facincani e Sormani discutem ao vivo durante programa

Antigos companheiros de bancada no extinto Fox Sport Rádio, Facincani e Sormani se desentenderam ao vivo durante um programa da Placar. A dupla debatia sobre o afastamento de Gabigol no Flamengo.

O início do debate acalorado teve como motivo uma discordância quanto a abertura da negociação ou não por parte do Flamengo envolvendo uma saída de Gabigol. Facincani afirmou que o atacante esteve afastado da equipe enquanto manteve conversas com o Palmeiras. Sormani discordou e disse não lembrar que este seria o motivo.

“Eu confio naquilo que chequei e apurei na minha informação”, disse Facincani, que logo foi respondido por Sormani:

“Ele foi afastado porque o empresário dele disse que como o Flamengo ofereceu só um ano de contrato, ele iria ao mercado para ver se tinha alguém interessado. O Flamengo pegou e afastou ele. Então não é verdade que ele estava negociando com alguém”, questionou o experiente jornalista.

Logo na sequência, Luis Felipe Castro, que também participava do programa, leu uma aspa de Gabigol após o jogo contra o Fortaleza. Nela, o atacante afirma que existiram negociações e que este foi o motivo do afastamento.

A partir daí, a dupla iniciou um bate-boca mais acalorado.

Facincani: “Da Placar não saiu. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho 20 anos nisso aqui. Não sou nenhum retardado, nenhum maluco para vir a público e mentir no microfone”.

Logo após, houve uma tentativa de chamada do repórter Leandro Quesada, que acabou frustrada pela troca de farpas.

Facincani: “Não sou nenhum maluco, nenhum inconsequente”.

Sormani: “Você está falando comigo? Eu estou falando com base no que eu estou lendo. Você me respeita”

Facincani: “Aprenda a respeite as pessoas”

Sormani: “Fica na sua. Cara folgado. Você arruma encrenca em todo lugar que vai”

Após a discussão, os ânimos foram acalmados e o programa voltou a correr normalmente.

Veja o momento:

O tempo fechando entre Facincani e Sormani. ???? Reprodução/Placar TV pic.twitter.com/Vl4hLQHI5e — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) July 12, 2024

